Des élèves de 20 nationalités différentes dans une même école : zoom sur l'école internationale du Shape

Dans cette école un peu particulière, on parle aussi espagnol, grec, anglais, ou encore allemand entre-autres. Et le français évidemment. La section belge de l’école internationale du Shape fonctionne comme une immersion en français. La moitié des élèves sont belges et extérieurs au Shape… les autres sont des enfants du personnel civil ou militaire.

La fin de l’année scolaire est proche pour les milliers d’étudiants du secondaire. Certains l’ont passée dans une école où se croisent des élèves de 20 nationalités différentes. Cette école, c’est la section belge de l’école internationale du Shape. L’établissement se trouve sur la base militaire de l’OTAN, il dépend de la fédération Wallonie Bruxelles. On y croise des élèves belges et des jeunes de 19 autres pays. "Grâce à ça j’ai appris des langues que je ne comptais même pas apprendre, comme l’italien, que j’ai adoré, témoigne Dominika, la Polonaise. J’ai appris une autre culture aussi".

"Les parents mettent leurs enfants ici pour l’obtention du CESS et aussi parce que nous proposons ici une francophonie et l’apprentissage de la langue française, détaille Sarah Dawdy, préfète faisant fonction. Mais pour les Belges, il existe aussi trois niveaux du cours d’anglais par exemple. Débutant, intermédiaire et "native". Un élève belge peut donc commencer en tant que débutant et terminer au niveau "native", comme un anglophone, s’il est brillant". Et puis le mélange de cultures et de langues est extraordinaire […] c’est très riche, les élèves partagent leur système scolaire, leur culture, leur langue avec les autres".

L’école internationale du Shape, basée à Casteau met aussi en exergue l’éducation dans le respect des règles, "C’est strict, ça reste une ambiance militaire, admet Sarah Dawdy. On doit être attentif à tout moment aux règles, qui sont très importantes. Et on instaure dans l’esprit de nos élèves un respect de celles-ci dans le bien commun".

600 jeunes fréquentent la section belge de l’école internationale du Shape.