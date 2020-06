Des économies dans l'enseignement communal à Ath : trois écoles vont fermer leurs portes

La Ville d’Ath annonce ce jeudi matin un plan de rationalisation de l’enseignement communal. Ce plan entraînera la fermeture de trois écoles fin juin. Il s’agit des écoles "Le Petit Moulin" à Moulbaix, "Le Nid" à Houtaing et de "La Boîte à Musique" à Ath. L’objectif des autorités communales est de faire des économies.

Avec respectivement 18 et 12 élèves, les petites écoles de Moulbaix et d’Houtaing étaient régulièrement en difficulté ces dernières années. La Ville va donc les fermer et inviter les élèves à rejoindre les implantations des villages voisins : Mainvault, Ligne et Ormeignies où "les conditions immobilières sont plus propices à la dispense d’un enseignement de qualité", expliquent les autorités athoises.

Pour ce qui est de la petite école "La Boîte à Musique" d’Ath, elle devrait connaître le même sort. Ses locaux serviront à l’Académie de Musique à partir de septembre. Au total, quatre enseignants sont concernés par ces fermetures. Le Collège communal s’engage à les recaser dans d’autres implantations.

Les autorités athoises justifient ces économies en expliquant que la Ville investit beaucoup dans l’enseignement. "La charge annuelle nette s’élève à un peu plus de 1,9 millions d’euros […], détaille le collège communal. La Région Wallonne nous informe que les autres communes ayant une population similaire ne dépassent pas les 900.000 €, soit moins de la moitié du coût à charge de la Ville d’Ath."

"Il y a vraiment un malaise"

La Ville parle donc d’une rationalisation réfléchie. Pas de quoi convaincre cependant le front commun syndical. Du côté de la CSC, on parle de décisions prises sans concertation.

"Ça nous tombe comme ça en juin, c’est ahurissant pour les parents, commente Freddy Limbourg, permanent CSC. La petite école du village, c’est aussi son âme. Ces petites écoles vivent souvent avec des enseignants qui y sont depuis des années. Et on leur dit du jour au lendemain qu’ils doivent aller enseigner ailleurs. Il y a aussi beaucoup de parents qui sont attachés au projet pédagogique de la petite école. De but en blanc tout le château de cartes s’écroule. Il y a vraiment un malaise ! "