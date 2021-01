Des dizaines de milliers de signatures contre le projet de l'élevage de chiens de Blaton

Ils sont des milliers à dire "non" à l'animalerie de Blaton, "non" au projet de "Happy Dogs". Derrière ce nom plutôt positif, on trouve l'un des plus grands élevages de chiens de Wallonie mais aussi l'un des plus controversés. Son propriétaire vient d'introduire une demande de permis afin de régulariser des installations à destination de ses 40 bergers australiens. Une enquête publique est en cours et se termine ce 29 janvier. Une enquête publique qui déchaîne les passions, au point qu'en 24 heures, une pétition a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de signatures. Des dizaines de mails et de coups de téléphone sont aussi arrivés à la commune de Bernissart. En cause, les plaintes pour ventes forcées, chiens malades, ou pas en ordre de vaccination, dont fait l'objet cet élevage de Blaton, depuis quelques années déjà.

Dans la longue liste des opposants qui ont pris la plume pour refuser le projet, il y a Evelyne, assistante vétérinaire à Courcelles. Elle en a assez d'entendre parler de cet élevage: "nous voyons passer trop de gens qui se sont fait avoir et qui ont dû assumer des chiens sur base d'une vente qui ne correspondait pas à leurs attentes". Mais l'assistante vétérinaire va plus loin: "C'est aussi pour mettre un terme à toutes formes de trafics sur les chiots".