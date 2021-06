Des dizaines de chiens, chats, perruches, canards dans un état déplorable à Renaix

Plus de 230 animaux ont été saisis à Renaix, dans une habitation. Des associations de défense des animaux sont intervenues ce jeudi matin suite à la plainte d'un riverain. Sur place, des dizaines d'animaux étaient entassés dans une petite maison. 62 poules, 11 chats, 3 chiens, 53 perruches, 3 calopsittes (perruches), plus de 40 lapins, 21 cobayes, des rats, des hamsters des canards. Le tout dans un état de santé déplorable et de mauvaises conditions d'hygiène.

Les poules étaient enfermées dans un débarras du jardin, elles déambulaient sur les cages d’une partie des lapins, rats, cobayes et oiseaux. Recouvert de déjections et dégageant une odeur pestilentielle, cet abri extérieur était laissé à l’abandon depuis un certain temps.

Les canards parcouraient le terrain à la recherche de nourriture, mais tous les autres animaux vivaient cloîtrés dans la maison aux côtés des chiens et chats.

Les recherches dans l’habitation ont révélé la présence de dizaines de cages où étaient emprisonnés des chatons, oiseaux et rongeurs. Les lapins, quant à eux, étaient dissimulés au rez-de-chaussée, à l’étage, au grenier, mais également dans une voiture, les propriétaires espéraient les avoir suffisamment bien cachés. Le supplice est frappant pour les Géants des Flandres ou Lapins Papillon, très grands lapins, enfermés dans de petites cages, sans aucune possibilité de courir ou de creuser la terre.

En comptabilisant tous les animaux, les équipes des associations ont eu l’effroi de comprendre qu’elles venaient d’extraire plus de 230 animaux d’une habitation.

Les animaux ont été répartis dans différents refuges. Un procès verbal a été dressé, le propriétaire de la maison devrait être entendu par la police ce vendredi. Une association s'est d'ores et déjà portée partie civile.