Des débats pour redynamiser la ligne de chemin de fer entre Charleroi et Erquelinnes

Vous empruntez la ligne de train 130A Charleroi -Erquelinnes? Sachez que la cellule ferroviaire du Service Public de Wallonie vous invite à participer à la redynamisation de cette ligne ! Il s'agit d'une collaboration avec l'asbl Navetteurs.be. avec, à la clé, des séances d’information prévues à Solre-sur-Sambre (Erquelinnes) et à Thuin.



La ligne Charleroi-Erquelinnes voit effectivement baisser son taux de fréquentation et des actions concrètes vont être proposées. Pour Gianni Tabone, de Navetteurs.be., "L’idée c’est vraiment d’aller au contact de la population, d’essayer avec elle de trouver des idées pour essayer de faire revenir les gens dans les trains. Ici sur la ligne Charleroi-Erquelinnes, c’est clairement un problème d’amplitude horaire puisque, la semaine, je pense que les derniers trains sont vers 20h00, ce qui empêche d’utiliser le train pour des motifs autres que le domicile-école ou le domicile-travail, je pense notamment à des loisirs que ce soit sur Charleroi ou à fortiori sur Bruxelles. La SNCB collabore à notre projet et est à notre écoute. Nous on vient un peu voir quelles sont les attentes des personnes et les moyens que l’on pourrait mettre en place pour essayer de redynamiser la ligne et faire revenir les gens au train. Mais cela méritera aussi une attention particulière de la SNCB qui devra, à un moment donné, répondre à certaines attentes des usagers."



La première séance d'information se tiendra ce mardi 5 février à 19h00 au Centre culturel de Solre-sur-Sambre. La seconde aura lieu le 12 février 2019, à 19h00 à l'hôtel de ville de Thuin.