Des cours de zumba pour les personnes à mobilité réduite: "la vie est belle, même avec un handicap"

Que dites-vous de prendre un cours de Zumba? Un peu de sport en musique, ça ne peut faire que du bien. Mais on va compliquer la séance...

On va faire de la Zumba dans un fauteuil roulant.

C'est ce que propose Sandra Benetti. Elle-même paraplégique après un accident de voiture il y a 20 ans.

Sandra Benetti permet aux personnes à mobilité réduite de bouger et de se dépenser.

Au tout début du cours de Zumba, Sandrine semble un peu coincée dans son fauteuil: "J'ai vraiment du mal à bouger. Je ne sais pas faire la gym comme tout le monde." Pas grave... Sandrine s'accroche. Son visage s'illumine. Elle bouge de mieux en mieux les bras: "Ça détend et en plus ça fait vraiment travailler les muscles".

A cause de sa maladie, Matthieu lui ne peut presque pas bouger dans son fauteuil roulant. Son truc c'est de chanter. Son accompagnatrice, Geneviève Routier apprécie: "Bravo Matthieu! C'est sa manière évidemment de participer. Si lui ne sait pas élever le bras ou ne sait pas le tendre, sa manière de participer à la discipline c'est de chanter."

Le sourire de Sandra Benetti

La prof de Zumba, c'est Sandra Benetti. Elle, le sport en fauteuil roulant elle connait: elle a été vice-championne du monde de cyclo-danse. Elle transmet très facilement sa bonne humeur: "quelque soit l'handicap, on pense que la vie est belle, que tout est possible. On veut se le prouver tous les jours. La Zumba, c'est vraiment le loisir idéal."

Les cours de Zumba au centre Tilou à Mons, c'est une fois par mois et ouvert à toutes les personnes à mobilité réduites.