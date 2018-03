Des classes toutes neuves pour la rentrée de septembre à l'IMP de Marcinelle

La somme de 1.200.000 € a été nécessaire pour la construction d'une nouvelle aile à l'école secondaire de l'Institut Médico-Pédagogique René Thône, à Marcinelle. C'est la province de Hainaut qui a investi dans ces travaux bien nécessaires car les élèves étaient à l'étroit dans leur ancien immeuble.

Dominique Dario, la directrice de l'établissement, confirme la grande utilité de ces travaux : "C’était effectivement très nécessaire puisque, initialement, l’école secondaire, qui a été construite dans les années 1970, avait été construite pour 80 à 120 élèves et ici notre population a monté à 175 élèves. Donc, effectivement au niveau des wc mais aussi des classes, on devait sans cesse jongler pour que chaque professeur ait une classe pour donner son cours. Donc, ici c’était vraiment très nécessaire."

Le nouvel édifice a été construit selon les nouvelles règles de basse énergie et, selon la directrice toujours, il devrait être accessible pour la prochaine rentrée scolaire : "C’était un souhait des architectes de la Province de se mettre aux nouvelles normes et de faire en sorte que ce bâtiment consomme le moins d’énergie possible. C’est un bâtiment qui est monté très très vite puisque les travaux ont commencé l’année dernière au mois d’avril et qu’on nous a annoncé que pour le mois de mai le bâtiment, en tant que tel, serait terminé. Bon, après il y a l’ameublement et tous les abords extérieurs qu’il faudra finaliser et donc on a bon espoir que ce bâtiment sera opérationnel au mois de septembre."

Rendez-vous à la rentrée 2018 pour être les témoins de l’émerveillement des élèves face à ces nouveaux locaux modernes et beaucoup plus lumineux.