Des chantiers participatifs chez le maraîcher : "Réapprendre aux gens comment on cultive une carotte"

Être en contact avec le producteur

Antoine fait partie des membres de l'AMAP qui participent aux chantiers. - © RTBF

Antoine Vandenhoven fait partie de ceux qui viennent donner un coup de main. Ailleurs on l’appellerait "client", ici il est "Amapien", membre de l’AMAP, cette association qui relie le producteur à ses consommateurs. Antoine est abonné aux paniers de légumes de Sophie qu’il vient retirer chaque jeudi soir à la ferme. Mais en s’abonnant, il s’est – comme les autres "Amapiens" – engagé à venir minimum un ou deux dimanches par an travailler dans les champs. Pour lui, ce n’est pas une contrainte. C’est plus une opportunité.

"Ça permet en plus d’être en contact avec les gens qui produisent mes légumes, confie-t-il en déterrant une botte de carottes. Je me rends aussi compte de ce que ça représente comme temps et comme énergie. On constate aussi que l’on fait vivre des gens en achetant leurs légumes."

Mettre les mains dans la terre, c’est changer son rapport à l’alimentation. Au milieu des champs, les citadins redécouvrent parfois des légumes oubliés, apprennent à les semer, les récolter et les apprécier. Suer pour ramasser les aliments leur donne aussi une valeur supplémentaire, ajoute Antoine.

"Ça a une saveur particulière. Je pense que même mes enfants dégustent leurs légumes différemment. On est beaucoup moins détachés qu’en allant simplement acheter ses légumes sur les étals."