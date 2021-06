Des bottes, des raclettes, des sacs de sable au programme de la nuit pour de nombreux Hennuyers

Il est tombé des trombes d’eau sur le Hainaut ce mardi soir. En réalité, c’est le Brabant wallon qui a été le plus touché par les orages, et, par conséquent, les pluies ont aussi touché toute la zone frontalière en Hainaut : Enghien et sa périphérie, ainsi que dans l’entité de Silly, le village de Hoves, particulièrement impacté par la montée des eaux. Sur place, un habitant nous confie que cela fait 43 ans qu’il habite le village et qu’il n’a jamais vu ça, en tout cas pas à ce point-là. Touchée aussi toute la région de Bauffe, Lens, Cambron, Chièvres. Les inondations ont commencé vers 17h30 et ça ne s’est pas calmé avant minuit, voire une heure du matin.