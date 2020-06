Des Belges primés au concours de littérature en picard à Amiens : "Il y a un avenir pour notre langue !"

On les dit en voie de disparition depuis des décennies, pourtant la langue picarde et ses déclinaisons patoisantes font de la résistance. À Amiens (France), un concours littéraire qui récompense les écrits en picard vient de primer trois auteurs de chez nous. Michelle Fourez et Pascal Winberg ont reçu les 2e et 3e prix.

Oubliez " Bienvenue chez les Ch’tis ", les auteurs ont écrit sur des sujets très sérieux : la nostalgie d’un Tournaisien exilé, pour l’une, la catastrophe de Buizingen, pour l’autre. Une troisième représentante du Hainaut, la Dottignienne Alexandra Biebuyck, a reçu une mention du jury pour un texte qui parle de féminicide.

"On s’est rendu compte que, dans ce type de concours, l’humour ne passait plus ", glisse Pascal Winberg, très flatté par la reconnaissance venue d’Amiens. "On est fin binaise (lisez : content, NDLR), reprend-il. Dans ce concours, il y a toujours beaucoup de candidats de la Wallonie picarde qui reçoivent des prix."

Le picard n’a pas dit son dernier mot

La langue picarde n’est donc pas morte. Pourtant certains prédisaient déjà sa disparition il y a 50 ans. "C’est en déclin mais ça existe toujours ", insiste Michelle Fourez. "C’est la langue que je parlais quand j’ai prononcé mes premiers mots. C’était considéré comme vulgaire pour une femme. Mais aujourd’hui je continue de chanter des chansons en picard à mes petits enfants."

Pascal fait quant à lui remarquer que le cabaret wallon tournaisien, une société qui fait vivre le picard, rend chaque année visite aux étudiants de "La Tournaisienne" à l’UCLouvain. "Et si les jeunes s’intéressent au picard, il y a un avenir !" En prose ou en chanson, le picard n’a pas dit son dernier mot.