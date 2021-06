Des bactéries vous aident à faire le ménage : "Ça va être la nouvelle norme de nettoyants"

Dans chaque flacon qui sort de son usine, cinquante milliards de bactéries sommeillent en attendant leur heure. Elles se réactivent au contact de l’eau, quand on en jette un bouchon dans un seau. Un coup de torchon et elles se répandent sur les sols et surfaces nettoyés. "Et là, elles vont se nourrir des salissures qu’elles rencontrent et proliférer. Elles occuperont tellement le terrain que si une bactérie pathogène s’y trouve, elle n’aura plus de place pour se développer". Un contrôle de territoire garanti pendant au moins septante-deux heures.

"Imaginez que vous jouez à la chaise musicale. Il y a cinq chaises. À partir du moment où on arrive à mettre cinq bonnes bactéries sur chacune de ces chaises, il n’y aura plus de place pour la mauvaise bactérie". Jean-Nicolas D’Hondt, directeur général de la savonnerie Pollet, à Tournai, ne manque pas de métaphores pour expliquer comment fonctionne son nettoyant probiotique. "C’est comme un terrain de golf où l’herbe est tellement serrée qu’il n’y a plus de place pour les mauvaises herbes."

Contre les bactéries pathogènes et les champignons

Dans son laboratoire montois Materia Nova, Audrey Tanghe a testé l’efficacité de la bactérie nettoyante en vue de certifier le produit. Cette chargée de recherche a mis en culture différentes bactéries dans une boîte. "On constate que les bactéries pathogènes sont ralenties dans leur développement, parce que les bactéries bénéfiques se développent rapidement et facilement. Et elles peuvent neutraliser une large gamme de bactéries et de champignons". En ce qui concerne la durée d’efficacité, trois jours, c’est déjà pas mal : "C’est plus long que les détergents chimiques et moins négatif pour l’environnement."

L’entreprise tournaisienne a lancé ses produits Polvita il y a deux ans. Mais face à la crise sanitaire, le marché s’est montré plutôt frileux. "Pendant la vague de Covid, il y a eu une volonté de désinfecter absolument tout. Ce n’est pas un problème pour nous : on vend aussi des désinfectants. Mais il vaut mieux les utiliser avec parcimonie. Aujourd’hui, on en est revenu. On constate un réel engouement autour des probiotiques. Les ventes décollent", assure Jean-Nicolas D’Hondt.