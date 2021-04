Des arrêts de travail toute la semaine prochaine à l’Heureux Abri de Momignies

Des arrêts de travail d’un quart d’heure, chaque jour en début de journée, ont été programmés par le syndicat Appel (la section enseignement libre de la CGSLB) toute la semaine prochaine au sein de l’établissement d’enseignement et d’accueil spécialisé "l’Heureux Abri" à Momignies. C’est ce qu’a indiqué, ce vendredi, Marc Mansis, le secrétaire général du syndicat.



Ces arrêts de travail font suite à une série de problèmes dénoncés par le syndicat, parmi lesquels des difficultés au niveau de la concertation entre la direction et le personnel. "Le nombre de conseils d’entreprise est trop faible par rapport à ce qui est normalement prévu. Par ailleurs, une série de problèmes n’y sont jamais abordés", a affirmé Marc Mansis.



Le secrétaire général pointe également un manque de transparence au niveau des comptes et du budget. En outre, selon lui, dans le cadre de la crise sanitaire, un flou a parfois régné autour des élèves positifs ou considérés comme cas contacts.