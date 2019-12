Des arrêts de travail sur les sites du CHR Mons

Des arrêts de travail de deux heures sont prévus ce mercredi et ce jeudi au CHR Mons-Hainaut. Ce mercredi, le personnel du site de Warquignies se croisera les bras de 9h30 à 11h30. Jeudi, ce sera au tour du personnel du site Saint-Joseph à Mons de débrayer.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du préavis déposer en front commun syndical, il y a deux semaines. Le personnel proteste contre la suppression de deux avantages, des éco-chèques et une prime de samedi.



Une réunion entre la direction et les syndicats est prévue ce jeudi 5 décembre après-midi. "Si les travailleurs ne sont pas entendus, d’autres actions, plus dures, telles qu’une journée de grève, pourront être envisagées, et ceci avant le 12 décembre, date d’une prochaine rencontre avec la direction", expliquent les syndicats Setca et CNE dans un communiqué.