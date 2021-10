Des arrêts de travail décidés et un préavis de grève déposé à l’Heureux Abri de Momignies

Le syndicat majoritaire APPEL a annoncé, via un communiqué de presse ce mardi matin, des arrêts de travail prévus ces mercredi 6 et jeudi 7 octobre à la suite de très vives tensions sociales au sein du personnel de l’Heureux Abri à Momignies.



Selon le syndicat, ces tensions avaient déjà mené à des actions similaires à la fin de la dernière année scolaire. "Les membres du CA avaient reçu les permanents syndicaux APPEL fin mai et promis la mise en œuvre de mesures d’équité permettant de ramener la paix sociale. En concertation avec les affiliés, une trêve avait dès lors été décidée. Mais la situation tendue s’est encore dégradée depuis au point que Madame Lévêque, la nouvelle directrice, a donné sa démission", selon l’APPEL qui dénonce une fois encore l’absence totale de concertation et le fait que l’offre d’enseignement ne tienne pas du tout compte du profil des élèves de cet enseignement spécialisé.



D’après l’APPEL, les attributions privilégient certains cours, dont l’éducation physique tout particulièrement, au détriment d’autres bien plus indiqués dans l’enseignement spécialisé : "Pas moins de trois professeurs d’éducation physique encadrent un groupe de seize élèves ! La norme est diversement appliquée pour les autres cours. Lors de leur dernière rencontre avec les permanents APPEL, le mardi 28 septembre, les membres du CA se sont violemment querellés entre eux. L’engagement de revoir l’offre d’enseignement n’a depuis pas été tenu. Une journée de grève aura également lieu le mardi 12 octobre. Les délégués syndicaux régionaux viendront en soutien du mouvement." Le syndicat APPEL sollicite encore la tenue d’un bureau de conciliation de la commission paritaire.