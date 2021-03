Des apiculteurs tournaisiens font appel à vous pour freiner la progression du frelon asiatique

C’est une espèce invasive et elle s’en prend à nos abeilles : le frelon asiatique est de plus en plus présent en Belgique. L’an dernier en Wallonie 170 nids ont été découverts. Et ce chiffre risque encore de tripler cette année. Alors pour ralentir cette progression, à Tournai, des apiculteurs lancent une chasse aux reines de frelons asiatiques. D’abord, comment distinguer le frelon asiatique du frelon européen ? La méthode la plus simple consiste à regarder la couleur de ses pattes : le frelon asiatique a les pattes jaunes.

Ensuite, comment s’y prendre ? Comment chasse-t-on le frelon asiatique ? Tout simplement en installant des pièges. Des pièges spécialement conçus pour attirer le frelon asiatique, et ne pas faire trop de dommages collatéraux chez les autres insectes. Il faut aussi qu’il soit installé au bon endroit, et au bon moment, c’est-à-dire entre avril et mai, quand les températures vont dépasser 18 degrés et que les reines sortiront de leur hibernation.

L’idée à Tournai, c’est de créer un réseau de pièges.

Pourquoi à Tournai ?

C’est en fait dans le Tournaisis qu’on a découvert le frelon asiatique pour la première fois en Belgique. C’était il y a 5 ans. Et l’an dernier, sept nids ont encore été démantelés, dont trois trop tard, ils étaient déjà vides. Pour Jean-Luc Strebelle, l’apiculteur qui lance cette opération de piégeage, cela signifie qu’entre 30 et 50 reines survivront à l’hiver. Et ça fera donc potentiellement autant de nids cette année.

Cela étant dit, on ne peut pas garantir que ces pièges vont freiner l’expansion du frelon asiatique, on n’en est en fait pas sûr à 100%. Michel De Proft, du centre de recherche agronomique de Gembloux explique : "on sait qu’en début de saison, il y a des combats à mort qui se produisent entre fondatrices. Donc, piéger une fondatrice sur deux, ça peut très bien ne servir à rien, puisque celles qui restent occupent toute la place". A Tournai, on va donc faire une sorte de test grandeur nature.

Comment installer un piège chez soi ?

Enfin, si vous habitez Tournai, et que vous souhaitez installer un piège, vous devez impérativement vous inscrire via un formulaire en ligne, et renseigner l’adresse où vous comptez installer le piège. Car celui-ci doit être placé à proximité directe d’un nid de l’année dernière. Si vous habitez trop loin, ça ne servira à rien. L’objectif est d’installer 200 pièges dans les zones concernées.

Vous trouverez le formulaire d’inscription sur la page Facebook : Stop Frelon Wapi.