Dernières limites pour se faire vacciner : les centres du Hainaut fermeront bientôt leurs portes

La campagne de vaccination anti-covid touche à sa fin. A ce jour, plus de 7 millions de Belges sont vaccinés : 77% des personnes de plus de 18 ans ont reçu une première dose et 59% sont complètement vaccinées. Vu cette avancée, la ministre wallone de la Santé, Christie Morreale, a annoncé lundi dans un communiqué que les centres de vaccination de Wallonie fermeront progressivement leurs portes à partir de la mi-août.

Dans le Hainaut, le centre de vaccination de Thuin est le premier à cesser ses activités cette semaine. Outre les secondes doses, il offre la possibilité de se faire vacciner en vaccin une dose Johnson & Johnson. Le Sporting de Charleroi et le centre de Chimay suivront ensuite.

Si vous n'êtes pas encore vaccinés, vous êtes invités à prendre rapidement rendez-vous. Après les dates butoirs, un nombre restreint de centres resteront ouverts, mais il sera moins évident de se faire vacciner près de chez soi.

Vous trouverez ici le tableaux avec les dates de fermeture des différents centres :