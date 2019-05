Dernier grand développement de l’aéroport de Charleroi : l’allongement de la piste

Une première pierre symbolique a été posée ce matin à l’aéroport de Charleroi : celle de l’allongement de la piste. Après des années de préparation, le dossier se concrétise avec un chantier d’une trentaine de mois pour entamer ce qui sera probablement la dernière grande transformation de l’aéroport de Charleroi.



La longueur de la piste passera de 2.550 à 3.200 m et devrait permettre d’accueillir de plus gros appareils sur le tarmac et, donc, de développer les vols long-courriers en prévision d’une augmentation de la demande. A terme, l’objectif est d’atteindre les 10,5 millions de passagers à l’horizon 2026.



Brussels South Charleroi Airport compte sur cet allongement de la piste pour renforcer son attractivité auprès des compagnies aériennes et, surtout, pour attirer des voyageurs désireux de voler vers des destinations lointaines comme l’Amérique du Nord et l’Asie en profitant, notamment, du nouveau hub international d’Istanbul, la plaque tournante vers l’Asie et l’Orient.



Grâce à cet investissement estimé à 30 millions d’euros, 1.500 emplois pourraient être créés d’ici 2025.

Avec cette nouvelle infrastructure, les riverains devraient aussi ressentir une amélioration de la situation acoustique, les avions partant de plus loin sur la piste. La situation d’environ 4.800 immeubles sera améliorée. Un maximum de travaux seront réalisés en journée plutôt que la nuit, avec une incidence limitée sur le trafic aérien. Un planning de ceux-ci sera en outre publié chaque semaine sur le site internet de la Sowaer.