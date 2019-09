Depuis cinq ans à Charleroi : MicroStart aide les jeunes entrepreneurs

MicroStart est une agence orientée sur le micro crédit et qui a aidé, en cinq années d'existence, près de 360 entreprises dans la région de Charleroi. Cela a permis d’injecter près de trois millions d'euros dans l'économie locale pour accompagner un millier de personnes.



Pour proposer ses services de micro crédit, MicroStart négocie avec les banques, obtient des prêts et assure le suivi auprès du candidat qui veut développer le projet. Souvent, ce sont des entrepreneurs dans l'âme écartés par les banques mais qui réussissent néanmoins à se lancer dans l'aventure de l'entreprise. Murielle Rouly a 45 ans et elle est une jeune entreprise à elle toute seule. Il y a six mois, elle a lancé sa Saladerie Kom chez Soi à Fleurus. Elle est ravie de l’aide qui lui a été apportée : "Ce n’est pas simple du tout. Surtout que je n’avais pas d’argent d’avance. Donc il a fallu trouver un financement et MicroStart m’a aidé. Je suis allée les trouver avec un plan financier et ils m’ont prêté l’argent. J’ai pris ces conseils et ça fonctionne."



Pour elle, il s’agissait d’un défi pour retrouver du travail. Elle a donc eu recours à MicroStart qui lui a obtenu un prêt et, aussi, un suivi de son lancement d'entreprise. David Taquin, de MicroStart, explique : "Globalement, tout le monde peut venir chez nous. Alors, au niveau du financement, nous on va plutôt s’intéresser aux personnes à qui la banque a dit non. Et donc nous, on va regarder au cas par cas et essayer de trouver une solution."



La solution : un micro crédit plafonné à 15.000 euros et qui peut être octroyé sur une période de quatre ans. Une excellente initiative pour de jeunes entrepreneurs.