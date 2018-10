Découvrir les curiosités de Charleroi en courant grâce à une application pour smartphone

Charleroi vient de rejoindre la communauté de marcheurs et coureurs " Runnin’city " en proposant dès à présent trois parcours découverte alliant tourisme et sport. Car la particularité de l’application consiste à jalonner les parcours des principales curiosités touristiques de la Ville et de proposer un commentaire audio sur chacune d’elles à écouter pendant votre promenade ou jogging.

Pour Anne-Marie Boeckaert, échevine du Tourisme carolo, "Le produit que nous présentons aujourd’hui place Charleroi sur la carte des touristes joggeurs. Ludique, utile, l’audio guide Runnin city offre une expérience nouvelle aux touristes. L’application réunit tous les ingrédients pour devenir un must dans les smartphones des futurs visiteurs de Charleroi".

Trois circuits

Les sportifs ont le choix entre trois distances à parcourir : 5, 10 ou 17 km.

Le circuit de 5 km, " City run ", emmène le visiteur, de station en station, à la découverte du passé de la métropole et de ses lieux incontournables.

Le " Parks run " de 10 km permet de découvrir le centre-ville avec quelques parcs et monuments emblématiques.

Enfin, le parcours de 17 km, appelé " Black Run ", comprend plusieurs tronçons aux paysages contrastés mais tous marqués par l’industrie minière et sidérurgique du passé.