Découvrir la Sambre et ses affluents au cours des Journées Wallonnes de l'Eau

Quel est le point commun entre la Thure, le Piéton ou encore l'Eau d'Heure? Ces trois rivières sont des affluents de la Sambre. A l'occasion des Journées Wallonnes de l'Eau, qui se tiennent du 15 au 31 mars, le contrat de Rivière de la Sambre et de ses affluents proposera 26 activités familiales.



Depuis Erquelinnes jusqu'au moment où elle se jette dans la Meuse à Namur, la Sambre recueille donc les eaux de nombreux affluents. Au total, le bassin de la Sambre et ses affluents représentent plus de 1.600 km de cours d'eaux sur lesquels nous avons une influence.



Pour Donatienne de Cartier, administratrice déléguée du Contrat Rivière de la Sambre : "On parle beaucoup d’environnement en ce moment et la qualité de l’eau fait partie de notre environnement. Les océans sont un réservoir de CO² et on ne le sait peut-être pas assez. Et préserver nos cours d’eau c’est une manière de préserver simplement la vie. Par ailleurs c’est beau aussi de visiter et de redécouvrir les cours d’eau. C’est quelque chose d’apaisant de se promener le long de l’eau."



Sensibiliser à la préservation de nos cours d'eau, c'est évidemment le but premier des journées wallonnes de l'eau, mais ce n'est pas le seul.



Dès ce week-end à la ferme des castors à Aiseau-Presles, c'est la bio-diversité des bords de rivières qui sera à l'honneur. Stéphanie Losseau mènera la balade : "Là on a trois espèces phares. Il y a le martin-pêcheur qui est présent. Il y a aussi le cincle plongeur et les bergeronnettes de ruisseau. D’elles découlent plein d’autres espèces dont elles se nourrissent."



Découvrir ou redécouvrir les cours d'eau de chez nous, c'est jusqu'au 31 mars. Toutes les activités proposées sont gratuites. Le programme complet est sur le site web du Contrat Rivière Sambre.