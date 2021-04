Découvrir et parcourir d’une autre façon le Pays des Lacs avec le réseau "1000 bornes à vélo"

Connaissez-vous le réseau cycliste "1000 bornes à vélo" ? Il s’agit d’un réseau cyclable proposé sur des routes peu fréquentées et campagnardes que l’on peut emprunter pour se balader. Le parcours est constitué de boucles que l’on peut additionner dans l’Entre-Sambre-et-Meuse et le Pays de Chimay selon sa forme physique et ses envies. Mais vous pouvez aussi rouler beaucoup plus loin puisque des tracés européens passent dans la région.



Christine Charrue, la directrice de la maison du tourisme du Pays des Lacs, explique : "Alors, dans la région, depuis que nous avons installé le réseau ‘1000 bornes à vélo’, vous avez peut-être remarqué tout près de chez vous des panneaux verts avec des numéros. Cela permet à tout un chacun qui veut faire une sortie à vélo d’emprunter ces routes. Et puis on a, par exemple, les Flamands, qui étaient très présents l’été dernier dans la région, qui ont emprunté ces routes plus dans le cadre de leur séjour au Pays des Lacs. On a choisi les plus belles routes au niveau des paysages. Les routes qui étaient le moins fréquentées au niveau des voitures et qui proposaient un revêtement de sol agréable pour les vélos. Et donc, en fonction de ces différentes routes agréables, on a fait un réseau avec des points carrefours qui sont numérotés. Et donc le réseau point nœud à vélo, c’est l’ensemble de ces différents carrefours numérotés et on choisit son trajet entre chaque numéro. Chaque boucle fait entre cinq et quinze km et donc vous pouvez additionner les boucles pour arriver à un trajet plus ou moins long en fonction de votre souhait. Ça permet de choisir son propre trajet en ayant la garantie d’être sur un chemin sécurisé. Sur l’ensemble du territoire on a 1150 km de réseau balisé. Et si je prends une extrémité c’est Erquelinnes et puis vous pouvez aller jusque Viroinval, Doische, Couvin, Chimay. C’est le fond de notre territoire au niveau du Pays des Lacs."



Toutes les infos sur ces initiatives touristiques se trouvent sur le web en recherchant "1000 bornes à vélo" ou "Eurocyclo.eu" dans un moteur de recherche.