Découvrez les églises autrement durant l'été

Expos, visites guidées ou encore coins bibliothèque, les églises se mettent en mode été dans la Botte du Hainaut.

Ce lundi, partons à la découverte du projet Eté 4 étoiles. "C’est un projet lancé par l’ASBL églises ouvertes", précise Loïc Martin, journaliste à la Nouvelle Gazette. "L’idée, c’est de proposer autre chose à ceux qui ne peuvent pas partir cet été. Les gens peuvent visiter les églises de la région autrement. Par exemple à Barbençon, les artistes peintres locaux exposent leurs toiles, il y a des visites guidées, des coins bibliothèques, et même des espaces d’accueil un peu spéciaux."

Cette action dure tout l’été. Retrouvez tous les détails dans la Nouvelle Gazette Sambre et Meuse de ce lundi.