Découvrez le canal du Centre en bateau

Le Soir vous emmène en excursion dans un décor extraordinaire.

Ce mercredi, direction le canal du Centre avec une balade en bateau. " A bord d’un petit bateau-mouche, on va dans les anciens ascenseurs n°3 et 4 sur le canal historique qui sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Le bateau circule très lentement, ce qui permet de découvrir un décor extraordinaire. C’est un écrin de nature au cœur de la région du centre ", explique Eric Deffet, journaliste au journal Le Soir. Le bateau fait une halte pour permettre aux visiteurs de découvrir la salle des machines de l’ascenseur n°3.

Avec les mesures Covid-19, il est indispensable de réserver sa visite.

