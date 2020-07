Découvrez Charleroi sous un nouvel angle en haut du terril des Piges

Le magazine Flair vous emmène en balade sur le terril emblématique de Charleroi.

Ce jeudi, le magazine Flair propose de découvrir le terril des Piges à Charleroi. "Ça permet d’appréhender Charleroi sous un autre angle. C’est le terril le plus emblématique de la ville car il est vraiment à côté du centre-ville. Lorsqu’on est en haut on a une vue à 360° sur les anciennes industries, le ring, la fresque Bisous m’chou", précise Camille Hanot, journaliste au Flair.

L’accès n’est pas aisé car la pente est fort inclinée. " Mais c’est très court, avec bonne paire de bottines et peut-être des bâtons pour en rassurer certains, tout le monde peut y accéder."

