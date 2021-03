Découverte d'une plantation de cannabis à Courcelles : onze personnes privées de liberté

Le parquet de Charleroi a confirmé, ce mardi, qu’une plantation de cannabis a été démantelée lundi soir dans un immeuble place Jean Ransy à Courcelles. Le quartier a été bouclé par plusieurs équipes de la zone de police des Trieux et la police fédérale (CGSU) a également été requise sur les lieux.



La police locale est intervenue à la suite d’un appel pour un vol. "Quand les policiers sont arrivés sur place, il y avait des personnes qui prenaient la fuite", a indiqué le parquet de Charleroi.



Lorsque ces derniers se sont rendus sur place, ils ont constaté une odeur suspecte de cannabis provenant d’un immeuble. "Les unités spéciales ont été requises sur place puisqu’il y avait également suspicion d’armes présentes sur les lieux et de suspects."



Une plantation de cannabis a été découverte sur les lieux. "Onze personnes ont été privées de liberté et sont actuellement entendues. Un dossier concernant cette plantation a été mis à l’instruction", a confirmé le parquet de Charleroi.