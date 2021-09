Déconfinement et culture en Hainaut : un embouteillage de créations à la porte des théâtres

Parmi les grands abîmés de la crise sanitaire, les artistes. Ceux-ci ont continué à créer dans des conditions souvent compliquées. Ils ont souffert financièrement de la crise et n’ont pas pu montrer leur art. Aujourd’hui, alors que la vie culturelle reprend, un véritable embouteillage de créations s’est conçu. L’heure de la reprise n’a pas sonné pour tout le monde.

Deux années de spectacles à presser en une saison Beaucoup de spectacles ont été annulés pendant la crise sanitaire. Cependant, il est impossible de tous les reprogrammer. Il a fallu redoubler d’imagination pour faire le moins de déçus possibles, selon Philippe Kauffmann, Directeur artistique MARS, Mons Arts de la Scène. "On avait à cœur de mettre un maximum d’artistes à bord du bateau. Mais pour pouvoir présenter deux fois plus d’artistes sur la même temporalité, il fallait pousser les murs, travailler jour et nuit." Le premier réflexe lors de la programmation a été de replanifier les artistes pour la nouvelle saison. Mais de nouveaux talents sont arrivés et il fallait aussi les soutenir. Pour d’autres, le théâtre avait déjà planifié des dates avant la crise. Résultat : plus de 200 spectacles se retrouvent dans la brochure de MARS, Mons Arts de la Scène. Et cela se voit, les dépliants sont beaucoup plus épais que les années précédentes. ►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus Certains artistes n’ont malheureusement pas pu être reprogrammés. Soit parce qu’ils n’étaient pas disponibles en même temps que les théâtres, soit parce qu’il n’y avait simplement plus de places. Ils ont tout de même été rémunérés pour la période à laquelle ils étaient supposés se produire l’année dernière. Mais l’argent ne répare pas tout pour Philippe Kauffmann, Directeur artistique MARS, Mons Arts de la Scène : "Ça reste très douloureux parce que ce sont des gens qui ont travaillé des mois entiers pour sortir une création qui ne pourra pas aller à la rencontre du public."

Une grande demande de techniciens Ruben Trabuco est technicien régisseur. Pour lui aussi, le calendrier est difficilement gérable. "On est appelé à gauche et à droite dernière minute. On ne sait plus vraiment où on met les pieds. Les contrats changent en dernière minute. Il faut être vigilant et vérifier un tas de choses. Comme le salaire qui doit être correct !". Un rythme pas forcément plus soutenu qu’avant la crise, mais bien moins organisé. Pourtant, de l’organisation il en faut, au vu de l’embouteillage de spectacles. Ruben Trabuco affirme: "Les spectacles s’enchaînent sur les mêmes scènes. Parfois, on vient de remballer le matériel d’une pièce qu’il y en a une autre qui attend de s’installer. On déballe puis c’est parti, la première est le lendemain !"

Un public absent ? La plus grande interrogation pour Philippe Kauffmann, la présence du public. Il y a donc encore plus de pièces à découvrir. Le public a perdu l’habitude d’aller au théâtre. Les règles sanitaires compliquent encore la situation en étant différentes entre la Wallonie et Bruxelles. "Comment rassurer les gens ? Comment leur rappeler qu’ici c’est un lieu de vie et qu’il faut y revenir pour vivre !" La concurrence est aussi plus grande. "Dans le domaine culturel, c’est très sain. On ne se considère pas vraiment comme concurrents les uns des autres. Disons plutôt qu’il y a une émulation. Plus on va au cinéma, plus on a envie d’y aller. C’est pareil pour les arts vivants. Mais à un moment donné, le temps libre est limité. Les gens n’iront pas deux fois plus au théâtre parce qu’il y a deux fois plus de pièces. On demande au spectateur d’être gourmand, on espère qu’il le sera."