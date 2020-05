Déconfinement à La Louvière : deux heures de parking gratuit pour acheter local

Depuis ce lundi 11 mai, la suite du plan de déconfinement belge a été marquée par la réouverture des commerces non alimentaires, dans le respect des mesures éditées par le Conseil National de Sécurité.



Cette crise sanitaire a mis en avant la capacité des commerces de l’entité louviéroise à réagir afin de se réinventer en trouvant des solutions, quand elles étaient possibles, pour conseiller à distance, livrer et déposer afin de rencontrer les besoins de tous et de conserver un lien avec une clientèle confinée.



Cette époque de confinement nous a aussi permis de réfléchir et, peut-être, de revoir nos habitudes de consommation en nous posant de bonnes questions. Pourquoi commander ailleurs, et parfois loin, quand on a tout près de chez soi ?



Pousser la porte de son commerce de proximité, que ce soit celle du boucher, du boulanger, du magasin d’électroménager, du libraire, du fromager, du traiteur, du magasin d’alimentation, du poissonnier, du magasin de lingerie ou de vêtements, etc., n’a que des avantages.



Le Collège des Bourgmestres et Échevins de La Louvière a donc décidé d’encourager les citoyens à consommer local. Ainsi, afin de favoriser les achats en centre-ville, jusqu’au 30 septembre 2020, le Collège communal a décidé d’offrir deux heures de parking gratuit consécutives pour toute personne désireuse d’aider les commerçants louviérois en achetant chez eux.

