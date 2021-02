Une fillette d'un an et demi a été retrouvée morte dans une habitation de Frameries, hier matin. Un décès que le parquet de Mons-Tournai qualifie de "suspect". Le parquet a saisi un juge d'instruction pour demander l'autopsie du corps de la fillette. Autopsie qui doit déterminer les causes exactes de la mort.

Selon le journal La Province, un homme est privé de liberté dans le cadre de cette affaire.