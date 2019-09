Meurtre d'Alfred Gadenne: début du procès de Nathan Duponcheel aux Assises ce jeudi

A-t-il prémédité son geste? (il est poursuivi pour assassinat, c'est-à-dire pour meurtre avec préméditation, il risque donc la perpétuité). On entendra au cours de ce procès que le jeune homme avait fait des recherches sur internet sur les peines encourues pour meurtre et par ailleurs évoqué ses projets par SMS.

Il n'a que 20 ans et il risque la perpétuité. Le procès du jeune Nathan Duponcheel s'ouvre ce matin devant la Cour d'Assises du Hainaut, à Mons. Le jeune Mouscronnois est poursuivi pour avoir tué le bourgmestre de Mouscron, égorgé d'un coup de cutter un soir de septembre 2017 dans le cimetière du village de Luingne dont le bourgmestre était le gardien.

Le bourgmestre de Mouscron était très populaire auprès des habitants (ici lors de ses funérailles) - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA

Le décès du bourgmestre CDH Alfred Gadenne a marqué profondément les Mouscronnois. En raison de la personnalité de la victime. Alfred Gadenne, ce bourgmestre populaire... proche des gens. Très apprécié de ses concitoyens.

Nathan Duponcheel devra en plus répondre de port d'armes et de menaces. En mars 2018, il avait arraché son bracelet électronique pour s'enfuir de chez lui avec un couteau. Il sera défendu par Me Jean-Philippe Rivière. Face à lui, Jean-Philippe Mayence défendra la famille d'Alfred Gadenne.