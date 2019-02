Début du procès de Jonathan Lévêque, accusé d'un meurtre à La Louvière, aux assises du Hainaut

Le procès de Jonathan Lévêque (31 ans) devant la cour d'assises du Hainaut a débuté ce lundi à 9h15. L'homme est accusé du meurtre de Christian Bonnet, sauvagement agressé le 14 décembre 2014, dans la rue de Bouvy à La Louvière, et mort le lendemain à l'hôpital du Tivoli. Le procès est prévu pour trois ou quatre jours. Ce lundi, la cour entendra le juge chargé de l'instruction et les experts après la lecture de l'acte d'accusation et l'instruction d'audience.



Le 14 décembre 2014, Christian Bonnet est allé faire la manche dans le centre-ville. En soirée, une dispute a éclaté entre lui et Jonathan dans un appartement de la rue de Bouvy. Les deux hommes ont beaucoup bu. Ils se sont chamaillés pour une raison futile. Jonathan s'est énervé, a emmené Christian dans la rue et lui a porté des coups.



Christian a été emmené à l'hôpital du Tivoli par les services de secours, ses jours n'étaient pas en danger mais il était ivre. Un scanner au niveau de la tête n'a décelé aucune lésion traumatique ou hémorragique. Vers 07h00, le lendemain, la victime a fait deux arrêts cardiaques et a été emmenée aux soins intensifs. C'est à ce moment-là que les médecins ont appris de la police que Christian avait été victime d'une agression. Un scanner réalisé au niveau du thorax et du ventre a révélé un important saignement au niveau de l'artère rénale droite. A 16h00, la mort du SDF était officielle. L'enquête a permis de démontrer que le personnel soignant n'avait commis aucune faute.



Lors de la reconstitution, le médecin légiste a estimé que les coups de pied portés par l'accusé au thorax et au ventre étaient compatibles avec les lésions hépatiques et rénales, à l'origine de la mort.



Jonathan Lévêque a été confondu par des témoins et par des caméras urbaines qui ont filmé les coups. Il a été inculpé de meurtre et placé sous mandat d'arrêt le 16 décembre 2014. Le 22 octobre 2015, il a été libéré sous conditions par la chambre des mises en accusation. L'accusé a des antécédents judiciaires pour stupéfiants et violence. Mercredi, à la fin de l'audience consacrée à la formation du jury, composé de six hommes et de six femmes, l'ordonnance de prise de corps a été mise à exécution et l'accusé a été privé de liberté.