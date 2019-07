De Rumes à Frasnes: un camp pas trop loin pour 19 patronnés

Un beau terrain de jeu bordé de grands arbres. En faut-il davantage pour initier les plus petits aux joies du camp d'été ? Pour les Pouces (4-6 ans) et les Benjas (6-8 ans), pas besoin d'aller au bout de la Belgique, estime-t-on au patro de Rumes. L'an passé, ils ont passé cinq jours à Kain. Cette fois, 19 patronnés encadrés par une dizaine d'animateurs et de cuistots se sont installés à Frasnes, sur le site de la Maison des Jeunes "Vaniche".

"À leur âge, c'est facile de les dépayser", explique une animatrice. Pour eux, Frasnes, c'est déjà différent de chez eux". Mais n'allez pas croire que les petits Rumois n'ont pas d'esprit critique concernant leur lieu de villégiature. "La maison est bizarre". "Y a plus de voitures qu'à Rumes"... Des considérations qui ne les empêchent pas de savourer cette mise au vert. "Même dans des endroits pas trop loin, on peut vraiment bien s'amuser avec les autres."