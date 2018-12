De plus en plus de femmes sollicitées pour un emploi chez les sapeurs-pompiers

Une idée reçue toujours bien ancrée consiste à penser que le métier de pompier est un métier d’homme. A la caserne de Marcinelle (Charleroi), il y a seulement quatre femmes sapeur-pompiers. Et trois d’entre elles ont été engagées au cours de ces six derniers mois. Car la profession recherche actuellement des femmes pour compléter les équipes.



Une chambre privative, c’est le privilège involontaire de Marie-Aude Piérard. Depuis six mois, elle travaille principalement au milieu de collègues masculins. Si les aménagements de la caserne évitent toute discrimination de sexe, le comportement de certains collègues ne suit pas toujours : "Je ne dirais pas des discriminations mais plutôt des petites réflexions et des petites blagues sur lesquelles il faut passer outre. Sinon, forcément, dans le métier c’est compliqué. Et il faut aussi avoir, au-delà du physique, un caractère bien forgé et bien trempé."



La détermination et le sport sont les deux qualités qui ont permis à Marie-Aude de suivre sa vocation. Pendant douze ans, elle a combiné son métier d’infirmière avec son engagement comme pompier volontaire. Un long parcours qui lui permet aujourd’hui de s’épanouir : "Si des collègues sont en problème ou en difficulté, on peut les aider avec notre métier d’ambulancier. Et puis le côté ambulance voit plus le côté social des gens et donc on est plus en contact. Donc ça permet de couper un peu entre les deux. Car, contrairement aux interventions lourdes en incendie ou en désincarcération, quand on est en ambulance, on fait plus face au social et donc ça permet vraiment un juste milieu entre les deux et c’est ce qui fait la complémentarité."



Pour devenir sapeur-pompier professionnel Marie-Aude a passé les mêmes tests physiques que ses collègues masculins.



Et si une carrière de pompier vous intéresse, vous trouverez toutes les informations sur le site internet "Je deviens pompier".