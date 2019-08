De plus en plus de clubs de foot accueillent des camps scouts

La saison des camps scouts et patros bat son plein. Traditionnellement, ils se déroulent dans des prairies, des gîtes ou encore des locaux communaux. Mais certains petits clubs de foot profitent de l’été pour louer leurs infrastructures et faire rentrer un peu d’argent dans les caisses. C’est le cas à Jamioulx où nous nous sommes rendus.

Un endroit de camps idéal

Un coup de sifflet au milieu d’un terrain de foot. Ceux qui accourent ne sont pas là pour disputer un match mais pour entamer le grand jeu du jour car le club de foot de Jamioulx présente de nombreux atouts. "Il y a évidemment les grands terrains de foot pour les animations, les vestiaires avec douches pour éviter aux enfants de devoir se laver à la bassine, la buvette fait office de réfectoire et une pièce à l’étage nous a permis d’installer le dortoir", nous explique, Isaline Rigaux, animatrice patro.



Un lieu de camps idéal pour les mouvements de jeunesse. Une aubaine aussi pour le club local. "Ça fait une rentrée pour un petit club pendant une période où le bâtiment n’est pas utilisé. Par ailleurs, ça permet aussi d’occuper nos locaux et d'éviter ainsi les actes de vandalisme comme on a pu en connaître ces dernières années", précise Didier Trine, le président des jeunesses sportives de Jamioulx.

Une formule qui fait des émules

Jérôme Vanderschuren travaille chez Atouts Camps, une asbl qui attribue un label de qualité aux endroits de camps. Et il le confirme : les clubs de foot sont une alternative intéressante. "On se rend compte que la demande est plus importante que l’offre donc on essaye d’ouvrir de nouveaux endroits de camps, dans toutes les provinces pour diversifier cette offre."



Une formule qui permet à tous de s’y retrouver. Le club de foot de Jamioulx est d’ailleurs déjà réservé pour accueillir des camps durant tout l’été 2020.