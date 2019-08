De nombreux cas de toux du chenil dans la région de Mons

Le Club Canin Montois a fermé ses portes depuis une semaine à cause d’une explosion de cas de toux du chenil. Cette maladie est très facilement transmissible d’un chien à l’autre lorsqu’ils sont en groupe. Nadine Bouchez, présidente du club canin en a fait les frais avec ses propres chiens : " Il y a une quinzaine de jours, on a constaté que nos chiens commençaient à tousser. On s’est rendu compte en faisant quelques recoupements que ça venait d’une promenade que nous avons faite au bois d’Havré. A peu près trois quarts des chiens qui avaient participé ont été infectés".

Eviter les contacts entre chiens

En réaction, Nadine a décidé de fermer le club. "Pour éviter la propagation de la maladie, nous avons décidé de fermer le club pour éviter les concentrations de chien. Ça nous a aussi permis de notre côté de désinfecter tous nos locaux et le matériel utilisé pour travailler les chiens."

"C’est une maladie de collectivité" souligne Sylvie Motquin, vétérinaire. "La maladie se transmet très facilement quand les chiens sont les uns avec les autres, quand ils toussent les uns sur les autres."