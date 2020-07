De Mons à Strépy : une balade à vélo à la découverte des merveilles de la région

La Province vous propose une balade de 46 kilomètres.

Ce mercredi dans le supplément Maxx des éditions du groupe Sudpresse, vous retrouverez des idées de balades à vélo. Parmi celles-ci figure "une belle balade de 46 km au départ de Mons à partir du réseau points-nœuds", précise Claude Widart, journaliste à la Province. Le parcours vous emmènera jusqu’à Strépy-Thieu, avec de belles découvertes à faire en route. "Il y a le site archéologique de Spienne. A Saint-Symphorien on peut découvrir le cimetière militaire classé deux étoiles au Michelin. Sur la route, il y a également le château d’Havré. Ensuite, on longe le canal de centre jusqu’à l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu. Au dernier étage de l’ascenseur, on peut découvrir un film qui retrace son histoire." La balade est facilement accessible car elle ne présente pas de dénivelé.

Retrouvez tous les détails du parcours dans la Province du mercredi 15 juillet.