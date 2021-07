De la politique au stand-up : le grand écart de Joelle Kapompole

Depuis plus de 20 ans, la politique fait partie de sa vie. En montant sur scène, la députée montoise sort de sa zone de confort, et ouvre une nouvelle page de son histoire. Son spectacle, "Dernière campagne", aborde des thèmes qui lui sont chers : ses origines, les droits des femmes, la vie de famille, la politique… Le tout avec une bonne dose d’autodérision.

L’envie de monter sur scène ? "Je l’ai toujours eue en moi", répond sans hésiter Joelle Kapompole. Mais pour concrétiser ce projet, il lui fallait un déclic. Il y a quelques années, elle rencontre Zoé Gilbert, metteuse en scène et professeure au Cours Florent à Paris. "C’était lors d’un stage de comédie musicale". Le courant passe à merveille. "On peut dire qu’on a eu un coup de cœur, l’une pour l’autre", confirme Zoé Gilbert. Elles décident de faire un bout de chemin ensemble. "Sans le confinement nous n’aurions pas pu aboutir avant… 2023 ? 2024 ?", poursuit la Montoise. La crise aura tout de même eu du bon. Pendant ces longs mois de "off", les deux femmes multiplient les rendez-vous sur Zoom, et le spectacle prend forme. "On a travaillé, répété, toujours à distance", explique Zoé Gilbert.

►►► A lire aussi : Mons: Joëlle Kapompole (PS) va quitter son poste de conseillère communale mais reste députée