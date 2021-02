Davantage d'indépendants et de PIB par habitant : derniers chiffres en Hainaut... avant la pandémie

Démographie, emploi, entreprises, logement... L'agence de développement de l'économie et de l'environnement de la Province du Hainaut scrute les indicateurs année après année. Et sa brochure 2021 vient de paraître. "Elle comprend quelques chiffres de 2020, mais la plupart sont antérieurs. On doit travailler avec les données disponibles", explique Richard Remisz, responsable du système d'information stratégique chez Hainaut Développement. On y voit donc encore peu la trace de la pandémie.

Au rayon frais, il y a notamment le taux de chômage hainuyer. En nette dégringolade ces vingt-cinq dernières années, il est passé de 29,6 % en 1995 à 12,6% en 2019 avant de remonter à 13,8% en 2020. Le mouvement à la hausse est similaire en Wallonie (11,9% de taux de chômage en 2020) et en Flandre (5,6%). Malgré tout, cet oeil dans le rétro donne à penser que la situation s'est bien améliorée ces dernières décennies. "Attention qu'il y a eu des changements de définition des chômeurs complets indemnisés. Au début des années 2000, on a dispensé les plus de cinquante ans de pointer, donc ils n'entraient plus dans le calcul." Idem avec la limitation à trois ans des allocations d'attente en 2012 qui a entraîné des milliers d'exclus du chômage.