Dans quelles conditions les piscines rouvriront-elles ? Les gestionnaires se préparent avant le Conseil National de Sécurité

Les piscines pourront-elles rouvrir le 1er juillet et surtout dans quelles conditions ? C’est une des questions que devra trancher le Conseil national de Sécurité de ce mercredi. En attendant, certains centres aquatiques tentent d’anticiper comme ils peuvent avant le feu vert officiel. Et rien n’est simple.

A Marcinelle par exemple, à la piscine en plein air, on planche sur la réouverture depuis quelques semaines. Mais Bernard Thiry, le responsable, nage toujours en eaux troubles. "Pour l’instant, ça reste très flou, nous confirme-t-il. On table sur la date du 1er juillet mais cela dépendra vraiment des conditions à respecter pour cette réouverture."

Alors du côté des responsables carolos, pour anticiper, on regarde comment se passe la réouverture des piscines dans les pays voisins. "Et ce n’est pas très réjouissant, glisse Bernard Thiry. Parce qu’on constate chez nos voisins que les protocoles à respecter sont sévères. Une piscine comme la nôtre qui est plus ludique et récréative ne pourra peut-être pas rouvrir dans les meilleures conditions."

Dans les protocoles les plus sévères, il ne pourrait y avoir que huit nageurs par couloir et pas de pataugeoire dans la piscine de Marcinelle. Si les règles sont plus souples, elle pourrait accueillir 200 voire 400 nageurs en même temps.