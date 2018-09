Dans le sud du Hainaut aussi, des conteneurs enterrés récoltent les déchets organiques

Dans les prochains jours, les habitants de l'entité de Thuin, Froidchapelle et Sivry-Rance pourront jeter leurs déchets organiques dans six nouveaux conteneurs. Mais ils peuvent, dès aujourd'hui, aller chercher une carte leur permettant d'aller déposer leurs déchets.

Sur la place de Boussu-lez-Walcourt, le nouveau conteneur enterré ne passe pas inaperçu, même s'il est discret. Daniel, retraité, l'a déjà repéré : "Je trouve ça bien parce que au moins c’est au ras de terre. J’espère que les gens vont respecter et ne vont pas déposer des poubelles autour. Moi j’utilisais déjà le conteneur à bulles pour les verres. Donc j’utiliserai celui-ci aussi."

Collecter séparément les déchets organiques des ordures ménagères sera une obligation du Plan Wallon-Déchets-Ressources à l'horizon 2025. Pour Dominique Sacchi, responsable du secteur Sud-Hainaut de l'intercommunale IPALLE, les conteneurs enterrés ont plusieurs avantages : "Cela permet d’une part pour les habitants de faire maigrir leurs poubelles puisque ces déchets ne se retrouvent plus dans leurs sacs payants puisque toutes les communes du Sud-Hainaut ont un sac payant. Le sac poubelle de résiduels que nous collectons toutes les semaines dans toutes les communes est désormais délesté des déchets organiques. Donc, s’il est placé dans une poubelle, il n’a plus d’odeur puisque ce sont principalement ces déchets-là qui dégagent des odeurs. Et donc il n’y a plus de nuisance olfactive non plus à l’intérieur des habitations."

Les points d'apports volontaires sont accessibles gratuitement sept jours sur sept, entre 07h00 et 20h00, grâce à un badge nominatif disponible au Recyparc.