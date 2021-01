Dampremy : la personne retranchée dans son domicile pour tout faire sauter a été maîtrisée

Un fort Chabrol a eu lieu à la rue du Phénix à Dampremy ce mardi après-midi. Une personne aux tendances suicidaires menaçait de faire sauter son habitation avec des bonbonnes de gaz. Un périmètre de sécurité a été mis en place dans le quartier de la rue du Phénix à Dampremy.

Plusieurs équipes de la police locale de Charleroi ainsi que les unités spéciales se sont rendues sur les lieux. Les pompiers et les services d’ORES se sont également déplacés.



Finalement, vers 17h45, l'homme a été maîtrisé par les forces de l'ordre. On n'en sait actuellement pas plus sur ses motivations et les conditions de son arrestation mais il semblerait que l'individu ait été blessé au cours de l'intervention policière.