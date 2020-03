Cyclisme : l'équipe Circus-Wanty-Gobert en chômage économique

"Ce sera surement comme cela jusqu'au 3 avril", déclare le porte-parole Maxime Seghers. "Peut-être que cela sera prolongé."

L'équipe cycliste hennuyère de Loïc Vliegen, Jan Bakelants et Xandro Meurisse, a fait appel au système du chômage économique depuis lundi dernier.

"Il y a eu une réunion, lundi dernier, entre le manager général Jean-François Bourlart, le responsable de l'équipe Hilaire Van der Schueren et d'autres personnes impliquées. Ils ont décidé de passer à ce système. Cela concerne onze salariés qui ont un emploi permanent. Ce sera certainement le cas jusqu'au 3 avril, mais il n'y aura probablement pas de course avant longtemps et ce sera prolongé. Bien sûr, beaucoup d'autres mécaniciens, soigneurs et directeurs sportifs ont été touchés. "La plupart d'entre eux travaillent de manière indépendante, via des contrats journaliers basés sur les courses. Maintenant qu'il n'y a plus de course, cela a des conséquences pour eux aussi".

Aucun effort financier n'a encore été demandé aux coureurs. "Il n'en est pas question pour l'instant. Ils sont encore en train de s'entraîner et de se préparer pour les courses. Si cette situation devait durer cinq mois maintenant, ce serait peut-être différent, mais ce n'est pas le cas maintenant".