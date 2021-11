Cuit ou cru, de terre ou d’eau, en feuilles ou en racines, le chicon, star de l'automne

Le chicon commence est l'une des stars des étals en automne. Mais savez-vous comment se cultive ce savoureux légume blanc ? "En deux temps", nous explique Kévin Crombez, agriculteur à Heppignies. "D’abord aux champs, ensuite à l’intérieur, dans nos installations".

Cette année, trois hectares et demi de cette ferme familiale sont consacrés au chicon. "La première année, la plante se développe dans le champ. Dès l’automne, on peut commencer à récolter les racines. Les feuilles sont déchiquetées et laissées sur le champs, mélangées à la terre, ça fait de l’engrais naturel".

Le pic de fin d'année

Au volant de son tracteur, Patrick Crombez (le père) va et vient dans le champ et arrache une ligne de racines à la fois. "Chaque semaine, on vient chercher une dizaine de lignes. Ça permet d’étaler la culture des chicons sur plusieurs mois". La haute saison du chicon, c’est novembre et décembre. Mais la production se poursuit ensuite jusqu’à la fin du mois de mai.