Cuesmes: qui sera champion du monde du cri de cochon?

Ce samedi, Cuesmes sera le centre du monde... A 19h, au domaine du Levant se déroule la 14ième édition des championnats du monde... du cri de cochon!

Dans la course au titre de champion du monde on retrouvera le tenant du titre! Il est français. Son nom c'est Noël Jamet.

Mais tout le monde l'appelle Nono. Son titre de champion du monde, Nono l'a conquis l'an dernier à Fort-de-France en Martinique.

Samedi soir, à Cuesmes, il remet son titre de champion du monde en jeu. Comme tous les crieurs de cochon qui se respectent, il portera un groin... Et une queue en tire bouchon...

Pas qu'une affaire d'experts

Si vous vous sentez d'attaque, vous pouvez sans souci aussi tenter votre chance! Mais sachez que Nono, c'est un vrai champion! 8 couronnes mondiales en 12 participations! Des heures d'entrainement. Il se rend régulièrement chez des amis éleveurs de cochon pour étudier leur comportement!

Si vous ne vous sentez pas de taille, vous pourrez toujours vous retrancher sur le repas. Menu spécial cochon...Des riettes par exemple en apéritif. Le tout pour la bonne cause. Pour l’ASBL Tulipe Rouge, association montoise qui vient en aide aux victimes d’abus sexuels.

Il y aura aussi un concours Miss Cochone... Où l'attitude et le physique n'interviennent pas, hein...