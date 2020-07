Creafarm : un coup de pouce pour les jeunes maraîchers à Tournai

Trouver un terrain pour s’installer, c’est souvent une vraie galère pour les jeunes maraîchers. Rien de disponible ou alors à des prix qui ne laissent aucun espoir de rentabilité, la situation freine plus d’un entrepreneur.

Pour aider ceux qui souhaitent débuter dans le métier de maraîcher, la Ville de Tournai et la Ceinture alimentaire du Tournaisis ont donc lancé Creafarm fin 2019. Le projet vise à prêter ou mettre en location à bas prix des terrains pour attirer de nouveaux cultivateurs dans la région. Une initiative qui a permis de récolter de premiers légumes début juillet.

Une opportunité pour un couple de maraîchers

Mathieu Decarpentrie et Sylvie Denayer ont en effet vendu leurs premières tomates et courgettes "made in Creafarm". Le couple songeait depuis longtemps à se lancer dans le maraîchage, il a vu dans l’appel à projets une opportunité.

"My Biotiful Berries" – c’est le nom de leur petite entreprise – s’est installé sur les terres de Didier Olivier, un agriculteur d’Esplechin désireux de donner un coup de pouce aux jeunes. "Didier a eu des petits problèmes de santé et il a voulu du changement, explique Mathieu. Il souhaitait accueillir des maraîchers sur ses terres. On a donc décidé de foncer et de cultiver un hectare pour débuter."

Un nouvel appel à projets

Le terrain est loué, ce qui permet à "My Biotiful Berries" de débuter sereinement. De son côté, Didier Olivier aimerait ne pas s’arrêter là. Il met à disposition de Creafarm d’autres hectares de terres où il aimerait voir s’installer de nouveaux maraîchers. "Cela leur permettrait de travailler ensemble, dit-il. Pour pouvoir se réserver un peu de temps libre et souffler de temps en temps."

Un nouvel appel à projets Creafarm est en préparation. Il sera lancé dans les prochaines semaines.