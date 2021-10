Covid Safe Ticket en Wallonie: beaucoup de questions restent sans réponse, s'inquiète Maxime Daye (Union des Villes et Communes)

Dès demain vendredi en région bruxelloise, pour entrer dans un café, un resto ou un club de sports et de fitness, il faudra montrer le Covid Safe Ticket (CST).



En Wallonie, on en parle désormais pour le 1er novembre. Ce flou inquiète Maxime Daye (MR), bourgmestre de Braine-le-Comte et président de l’Union des Villes et Communes de Wallonie : "Il n’y a toujours pas d’information officielle vis-à-vis des bourgmestres qui sont pourtant tenus d’appliquer et de faire appliquer les décisions. Mais il y a toute une série de questions qui se posent et qui restent sans réponses. Ces dernières viennent directement du terrain, du petit commerçant ou du restaurateur. Et puis il y a aussi les personnes pour qui la fracture numérique existe toujours et pour qui un QR-code est compliqué à comprendre (ndlr : le Covid Safe Ticket peut être imprimé sur un document papier ou demandé par téléphone). Quand on leur parle de CST, beaucoup de gens pensent à la petite carte qui ressemble à un ticket et qui est leur carte de vaccination alors qu’en fait on ne parle pas du tout de cela. Donc on se retrouve avec un public qui est désemparé et cela va rejaillir sur la fréquentation de l’Horeca, des commerces, de la culture et du sport. Et aussi sur les bourgmestres et les zones de police qui sont déjà surmenées et qui n’auront pas de quoi appliquer finalement et surtout contrôler ces mesures. Bref, c’est une décision tellement mal embarquée, avec tellement de cafouillages, qu’elle risque surtout d’être mal appliquée."



Voilà une analyse plutôt réaliste de ce qui pourrait arriver dans quelques jours en Wallonie si l’on ne tient effectivement pas compte de la réalité du terrain que les bourgmestres connaissent mieux que quiconque. Ce qui n’est pas forcément le cas des décideurs du gouvernement wallon.