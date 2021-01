Covid-19: pourquoi le pourcentage de tests positifs est-il plus élevé en Hainaut qu'ailleurs?

Dans la masse de chiffres publiés chaque jour à propos de la progression de la pandémie de Covid-19, l'un d'eux a retenu notre attention. Il s'agit du pourcentage de test positifs en province de Hainaut: 7,6% contre 5,6% pour la moyenne belge (chiffres du 15 au 21 janvier 2021). A l'exception de la Communauté germanophone, c'est le chiffre le plus élevé du pays.

Comment expliquer que le taux de positivité reste plus élevé en Hainaut qu'ailleurs?

Le Dr Christian Massaux, épidémiologiste auprès de l'Observatoire de la Santé du Hainaut nous explique ce que peut indiquer ce pourcentage: "le taux de positivité augmente d'une part quand le virus circule davantage ou quand le nombre de tests est insuffisant et que l'on se concentre sur les cas symptomatiques, vraisemblablement, en Hainaut, on est dans cette situation".

En effet, Le nombre de tests est proportionnellement beaucoup moins élevé en Hainaut que dans le reste du pays, en particulier si on le compare aux chiffres des provinces flamandes. Moyenne belge: 2525 tests pour 100.000 habitants contre 1647 tests pour 100.000 habitants en Hainaut (chiffres du 15 au 21 janvier 2021). Et le Dr Massaux d'insister sur l'importance d'un dépistage plus large : "on dépisterait un peu plus de cas asymptomatiques, ces personnes pourraient être mises en quarantaine plutôt que de transmettre le virus de manière silencieuse".

Le Dr Massaux nous invite aussi à observer l'évolution du nombre d'hospitalisations, et à ce propos, le Hainaut évolue comme le reste de la Wallonie, avec une stabilité en janvier et une augmentation ces derniers jours.