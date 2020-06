Covid-19: facture salée pour les internats, comme celui de la Berlière à Houtaing

Près de 39 millions d'euros. C'est ce que la crise sanitaire a coûté aux écoles de la fédération Wallonie-Bruxelles, selon un rapport publié par le Segec, le secrétariat général de l'enseignement catholique. Il a fait les comptes dans ses écoles maternelles, primaires et secondaires, ses internats, ses instituts de promotion sociale et ses CPMS. A tous, il a envoyé un questionnaire précis dont il a élargi les résultats à l'ensemble des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il constate que les établissements où la facture est la plus salée, ce sont les écoles fondamentales et les internats.

Ces derniers, qui ne se trouvaient pas dans une situation très enviable avant la crise, ont terriblement souffert. Eddy Rosvelds, le préfet de l'internat de la Berlière à Houtaing, dans l'entité d'Ath, le confirme:"Chaque année des internats ferment par manque de moyens (...). Les internats du réseau libre survivent essentiellement grâce aux pensions versées par les parents ou les responsables légaux (des pensionnaires, ndlr). L'ensemble du personnel est à charge réelle de l'institution, ainsi que les charges".

132.000 euros de manque à gagner

Avec 110 internes au sein de la structure, et un montant de 1.200 euros pour le dernier trimestre (qui n'a pas été perçu suite au confinement), l'internat se retrouve avec un manque à gagner de 132.000 euros.