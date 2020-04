Covid 19 : état des lieux à Charleroi pour les publics sans-abri

Le secteur de la grande précarité est particulièrement touché par cette crise, ces publics ne disposent pas de logements, une majorité d’entre eux souffrent de maladies chroniques, santé fragile, addictions. Et les différentes structures qui viennent habituellement en aide à ces publics précarises ont adapté leur offre de services, sous la coordination du Relais social. Le virus n’a pas épargné les travailleurs. Dans ce contexte, des travailleurs volontaires, dont les projets ont ralenti leurs activités, sont en soutien des équipes de nuit et de jour mais aussi au niveau du travail de rue et des remises en logement. Un dispositif de confinement, opérationnalisé par le CPAS de Charleroi en concertation avec le Relais santé est prévu pour accueillir les personnes présentant des symptômes du COVID-19a avec un maximum de 30 personnes.



Le porte-parole Laurent Ciaccia : " Nous avons mis en place une vraie stratégie d’accueil et d’encadrement, des groupes différents travaillent avec un même objectif. Et jusqu’ici cela se passe plutôt bien. Les précarisés sont évidemment un public à risque, et nous devons prendre les devants tout en demandant à ces personnes de respecter la difficulté créée par le virus, tant pour eux que pour nous. Certains le comprennent, d’autres moins. On a adapté nos structures, on a trouvé des solutions. C’est positif. Il y a une grosse solidarité entre les troupes. "

Abris de jours et de nuits Les abris de nuit pour hommes et femmes seules de Charleroi se sont regroupés sur le site de la Garenne qui permet un hébergement de 50 à 60 places. L’abri de nuit du Triangle pour femmes et familles reste ouvert à Mont-Sur-Marchienne avec un renforcement des précautions sanitaires. L’accueil de jour de Comme Chez Nous – Le Rebond – s’est déplacé sur Marchienne-au-Pont pour permettre un accueil respectant les normes sanitaires. Un accueil de jour inconditionnel est ainsi proposé avec une ouverture en continu toute la journée et la fourniture d’un repas chaud et la mise à disposition de douches et de WC.



Au-delà de l’urgence sanitaire, le Plan de crise prévoit le renforcement des mises en logement (durables et/ou temporaires) afin de dégager les structures d’accueil le plus rapidement possible et vise à porter une attention particulière aux publics identifiés comme " fragiles " et à haut risque face à la pandémie. Ces accompagnements sont assurés par des équipes pluri-institutionnelles telles que les travailleurs Housing First, le Relogement des personnes en période hivernale et le projet " Pose ton Sac" (hébergement de stabilisation).



Des colis Des distributions de colis sont organisées sur le site de l’accueil de jour du Rebond et au Resto du Cœur. Le Relais santé reçoit sur rendez-vous et garde un accès avec tri " à la porte " pour le respect des consignes sanitaires.

Seringues et prostitution Le dispositif d’échange de seringues, le Comptoir poursuit sa distribution de matériel, en partenariat avec le Relais Santé et le CPAS de Charleroi, et établi un tri de rue intensifié via des équipes " mixtes ".



Les services d'assistance aux problèmes liés à la prostitution ont, quant à eux, mis en place des permanences téléphoniques pour continuer à apporter une aide à leurs bénéficiaires.