Covid-19 : à Estinnes aussi, la commune veut aider les citoyens et les commerces locaux

Avec la crise sanitaire due au coronavirus, de nombreux commerces, associations, indépendants et petites entreprises locales ont connu des pertes financières parfois considérables dues au ralentissement de leurs activités.



La volonté du Collège communal d’Estinnes étant de soutenir la vie locale, promesse avait été faite par les élus locaux de mettre en place un plan de relance à la suite du confinement. Et, parmi les mesures envisagées, figuraient un soutien financier aux associations, un renforcement de la visibilité des commerces locaux ainsi qu’un soutien de l’activité locale qu’elle soit sportive, associative ou commerciale.



Selon un communiqué envoyé à la presse ce mercredi, il est annoncé par la commune d’Estinnes qu’un subsidié numéraire de 500 euros a été accordé aux associations.



Par ailleurs, décision a été prise d’octroyer à chaque citoyen habitant l’entité un chèque de cinq euros valable dans les commerces et associations ayant contracté un accord avec la commune. Une initiative qui a pour objectif d’encourager les habitants à consommer local. S’il est précisé, dans le communiqué, que ces chèques seront prochainement distribués, rien ne permet toutefois de savoir comment ils le seront.



Jusqu’ici, une vingtaine de commerçants de toute l’entité ont décidé de participer à l’opération mais d’autres pourront bientôt rejoindre l’initiative. Pour les reconnaître, une affiche sera apposée aux fenêtres.



Enfin, un concours de fidélisation aux commerces locaux est annoncé et des chèques, pour un montant de 500 euros, seront à gagner.