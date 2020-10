Couvre-feu : des contrôles policiers adaptés au terrain

Le couvre-feu est entré en application la nuit dernière. Entre minuit et 05h00 du matin, il est désormais interdit de circuler. A moins d’avoir une bonne raison. C’est la police locale qui est chargée de faire appliquer ces nouvelles règles. Mais la situation est bien sûr différente selon qu’il s’agisse d’une zone de police plus urbaine ou plus rurale.



C’est assez logique : la police d’une grande ville comme Charleroi va logiquement devoir effectuer plus de contrôles. Dix patrouilles d’intervention sillonnent déjà, en temps normal, les rues de la ville. Elles seront désormais accompagnées de nouvelles équipes. David Quinaux, le porte-parole de la police carolo, explique : "Il a fallu dégager un peu de capacité supplémentaire puisque, la nuit, nous avons quand même plus de dix équipes d’intervention qui sont en permanence sur les quinze communes de Charleroi. Et donc nous avons simplement décalé le service d’après-midi des patrouilles de proximité pour qu’il puisse couvrir la nuit avec un renfort de notre peloton de sécurisation et d’ordre public qui va, dans la priorité, s’assurer du respect de l’arrêté ministériel en ce qui concerne non seulement le couvre-feu mais aussi la fermeture des cafés et des restaurants, la fermeture dès 20h00 des night shop et l’interdiction des rassemblements de plus de quatre personnes sur la voie publique."



Il y a bien eu quelques grincements de dents mais tout le monde sait que ce couvre-feu est temporaire et qu’il faut faire un effort.



Pour ce qui est des petites communes et des zones de police avec moins de moyens, c’est un peu plus compliqué. D’autant qu’à certains endroits, des policiers sont malades ou en quarantaine. Malgré cela, aussi bien dans la zone Botha (du côté de Chimay et Momignies) que dans la zone Lermes (Erquelinnes et alentours), les patrouilles d’intervention de nuit effectueront ces contrôles supplémentaires. Ceci dit, on sait bien que les nuits y sont habituellement très calmes en semaine. C’est durant le week-end que c’est un peu agité, surtout quand il s’agit de zones frontalières. Ce samedi soir à Erquelinnes par exemple, la police a dû contrôler des Français et les renvoyer de l’autre côté de la frontière. Une patrouille supplémentaire est donc d’ores et déjà prévue pour les week-ends suivants.